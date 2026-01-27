Haberler

İzmir'de otomobil kontrolden çıktı: 2 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin yol kenarındaki betona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ödemiş-Kiraz kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş'ten Kiraz istikametine seyir halinde olan K.E. (69) idaresindeki 64 DC 668 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan betona çarptı. Meydana gelen kazada, sürücü K.E. ile araçta yolcu konumunda bulunan R.B. (70) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

