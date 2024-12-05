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Ödemiş'te Kaçak Kazıda Bizans Dönemine Ait Eserler Ele Geçirildi

Ödemiş'te Kaçak Kazıda Bizans Dönemine Ait Eserler Ele Geçirildi
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Ödemiş ilçesinde yapılan kaçak kazıda, Bizans dönemine ait hac işareti bulunan kilise levhası ve mezar taşı parçaları bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş ilçesinde kaçak kazıda ortaya çıkarılan Bizans döneminden üzerinde hac işareti bulunan kilise levhası ve çeşitli mezar taşı parçaları ele geçirildi, konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Kaçakçılık Büro Amirliği görevlileri, Ödemiş ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Bizans döneminden üzerinde hac işareti olan kilise levhası olarak değerlendirilen obje, üzerinde Yunanca yazılı kitabe ve bitkisel motifli mezar taşı parçaları ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan M.S., L.C. ve M.N isimli şahıslar adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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