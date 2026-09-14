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Ocakta unutulan yemek paniğe neden oldu: 1 kişi dumandan etkilendi

Ocakta unutulan yemek paniğe neden oldu: 1 kişi dumandan etkilendi
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Ordu’nun Ünye ilçesinde bir dairede ocak üzerinde unutulan yemek paniğe neden oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir dairede ocak üzerinde unutulan yemek paniğe neden oldu. Ev sahiplerinin dışarıda olduğu sırada meydana gelen olayda bir kişi dumandan etkilendi.

Olay, Kaledere Mahallesi Yeraltı Cami Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mutfakta pişen yemeği ocakta unutan ev sakinleri dışarı çıktı. Bir süre sonra yanan yemekten yükselen yoğun dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, binaya girerek ocaktaki yanan yemeğe hızla müdahale etti. O sırada dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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