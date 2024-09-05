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Nysa Antik Kenti'nde Jandarma Ekipleri Ziyaretçilere Bilgilendirme Yaptı

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti'nde kontrol gerçekleştiren jandarma ekipleri, ziyaretçileri çevre ve doğa konusunda bilgilendirdi. Antik kente gelen vatandaşlar, çevre kanunu, hayvanları koruma kanunu ve kültür varlıklarının korunması hakkında bilgilendirildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti'nde kontrol gerçekleştiren jandarma ekipleri, ziyaretçileri çevre ve doğa konusunda bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti'nde kontrol ve denetim çalışması gerçekleştirdi. Bu çerçevede antik kente ziyarete gelen vatandaşlar da 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması konularında bilgilendirildi. Ayrıca vatandaşlara yangın risklerine karşı, çevre ve doğa sevgisi bilincinin aşılanması ve farkındalık oluşturması amaçlı "Her şey Elimizde" mottosuyla "Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar" broşürü ile bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultanhisar Jandarma 3-sayfa Güncel Kültür Turizm Çevre Doğa

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