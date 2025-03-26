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Nusaybin'de Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Nusaybin'de Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Nusaybin ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen aynı aileden 5 kişi hastaneye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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