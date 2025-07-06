Nusaybin'de Otomobil Direğe Çarptı: 2 Yaralı

Nusaybin'de Otomobil Direğe Çarptı: 2 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobilin direğe çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AHL 430 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak direğe çarptı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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