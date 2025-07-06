Nusaybin'de Otomobil Direğe Çarptı: 2 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AHL 430 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak direğe çarptı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN