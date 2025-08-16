Nusaybin'de Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Nusaybin'de Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan ot yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ömeryan bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
