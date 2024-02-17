Nusaybin'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Nusaybin'de motosiklet kazası: 1 yaralı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek kaza yaptı. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı..