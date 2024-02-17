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Nusaybin'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nusaybin'de motosiklet kazası: 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek kaza yaptı. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı..

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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