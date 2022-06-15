Noter çalışanı baba, çocuklarının önünde eşini öldürüp balkondan atlayarak intihar etti

Ankara'da noter çalışanı baba, iki çocuğunun önünde eşini sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra evin balkonundan atlayarak canına kıydı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece saat 01.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Avcılar Mahallesi'nde yaşandı. Bir rezidansın bahçesinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark eden site kapıcısı sağlık ekiplerine haber verdi. Cansız yatan kişinin komşuları olduğunu fark eden site sakinleri ise evin kapısını çaldı fakat kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine vatandaşlar polise haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis, bahçede hareketsiz şekilde yatan Bahri Akçam'ın (40) eşi Gamze Akçam'ı da sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa