Norveç'te Anders Behring Breivik'in tecrit davası kaybedildi

Norveç'te 2011 yılında 77 kişiyi katleden aşırı sağcı terörist Anders Behring Breivik, hapishanedeki tecridine son verilmesi için devlete karşı açtığı davayı kaybetti.

Norveç'in başkenti Oslo ve Utoya Adası'nda 22 Temmuz 2011'de gerçekleştirdiği bombalı ve silahlı saldırılarda 77 kişiyi katleden aşırı sağcı terörist Anders Behring Breivik, hapishane şartlarının insan haklarını ihlal ettiğini öne sürerek, tecridine son verilmesi için geçtiğimiz ocak ayında devlete karşı açtığı davayı kaybetti.

Oslo Bölge Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "Oslo Bölge Mahkemesi, genel bir değerlendirmenin ardından Breivik'in mahkumiyet şartlarının insan haklarını ihlal etmediği sonucuna varmıştır" denildi.

Breivik, dava kapsamında yaptığı savunmasında yaptıklarından dolayı üzgün olduğunu belirterek, hapishanedeki tecrit hayatını her gün kendisini intiharı düşünmesine neden olan bir kabus olarak nitelendirmişti. Duruşmanın ertesi günü, Breivik hakkında yeni bir risk değerlendirmesi yapan psikolog, Breivik'in depresyonda ve intihara meyilli olmadığını aktararak, "çok iyi" durumda olduğunu belirtmişti.

Breivik, Oslo'da düzenlediği bombalı saldırıda 8, Utoya Adası'ndaki bir gençlik kampına düzenlediği saldırıda ise 69 kişiyi öldürmüştü. Breivik, saldırıların ardından en yüksek ceza olan 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı, fakat bu ceza toplum için bir tehdit olarak görüldüğü sürece uzatılabilecek. - OSLO