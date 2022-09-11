Nöbette hayatını kaybeden hemşire, son yolculuğuna uğurlandı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan ve gece nöbetinde hayatını kaybeden hemşire Yasemin Çelebi için hastane bahçesinde tören düzenlendi.

Nöbette hayatını kaybeden hemşire, son yolculuğuna uğurlandı

ORDU - Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan ve gece nöbetinde hayatını kaybeden hemşire Yasemin Çelebi için hastane bahçesinde tören düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı-Ordu ÜniversitesiOrdu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece nöbetinde olan Yasemin Çelebi'nin cansız bedeni arkadaşları tarafından hastanenin tuvaletinde bulundu. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Yasemin Çelebi'nin kalp krizi geçirdiği şüphesi üzerine durulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hemşire Yasemin Çelebi için görev yaptığı Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Burada alınan helalliğin ardından Altınordu ilçesi Dikence Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Cenaze törenine, AK Parti Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Dursun Tüzün, Hastanenin Başhekimi Do. Dr. Hakan Temur, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.