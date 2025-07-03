Nizip'te Yangın Paniği: Odunlukta Çıkan Alevler Kontrol Altına Alındı

Nizip'te Yangın Paniği: Odunlukta Çıkan Alevler Kontrol Altına Alındı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evin damında bulunan odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ve çevredeki yapılara sıçraması önlendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evin damında bulunan odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Hafızpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak çevredeki yapılara sıçraması önlendi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, odunlukta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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