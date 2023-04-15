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Nizip'te feci kaza: 2 ağır yaralı

Nizip'te feci kaza: 2 ağır yaralı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde D-400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde Mustafa Şahmut ile Muhammed Şeh Eyüp'ün bulunduğu 46 LY 870 plakalı kamyonet ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 AOG 638 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon hurdaya dönerken, Mustafa Şahmut ile Muhammed Şeh Eyüp kamyonetin ön kısmında sıkıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu aracın ön kısmında sıkışarak ağır yaralanan 2 kişi, uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Eyüp 3. Sayfa Haberler

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