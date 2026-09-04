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Antalya'da Kırmızı Bültenle Aranan Rus Dolandırıcı Yakalandı

Antalya'da Kırmızı Bültenle Aranan Rus Dolandırıcı Yakalandı
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Antalya’da, Rus makamlarınca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında kırmızı bültenle uluslararası aranma kaydı bulunan Rus uyruklu şüpheli yakalandı.

Antalya'da, Rus makamlarınca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında kırmızı bültenle uluslararası aranma kaydı bulunan Rus uyruklu şüpheli yakalandı.

Interpol Daire Başkanlığı tarafından iletilen bilgi üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Rus makamlarınca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında kırmızı bültenle uluslararası aranma kaydı olan; Türkiye'de hakkında G, V ve M tahdit kodları da bulunan Rus uyruklu Marat D., ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Antalya'da yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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