Nişantaşı'nda parkta bıçaklı düello

Nişantaşı'nda bir parkta iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle ellerine aldıkları bıçaklarla birbirine saldırmaya çalıştı. 31 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda çevrede bulunanlara aldırış etmeyen taraflar birbirlerine adeta düelloyu andıran bir biçimde bıçak salladı. Parktakilerin tepki gösterdiği kişiler bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.