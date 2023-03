Nişantaşı'nda 8 milyon TL'lik kuyumcu soygunu kamerada

İstanbul Nişantaşı'nda bir kuyumcuya giren hırsızlar yaklaşık 8 milyon TL değerinde ürün çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken hırsızların kepenk kumandasını kopyalayıp kuyumcuya girdikleri öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabah saat 04.00 sıralarında Ihlamur Yolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motorlarıyla sokağa gelen hırsızlar kuyumcuya girdi. Daha önceden kuyumcunun kepenk anahtarını kopyaladıkları öğrenilen hırsızlar, kuyumcunun kapısını da levyeyle kırıp içeri girdi. Kasklı hırsızlar, çok kısa sürede dükkanda bulunan lüks saat, gerdanlık ve yaklaşık 2 kilo altını getirdikleri çuvallara yükledi. Ardından geldikleri motorlara binen hırsızlar kuyumcudan hızlıca uzaklaştı. Olay yerine kısa süre içerisinde polis ekipleri sevk edildi. Ekipler dükkan sahibi Hakan Esin'i arayarak kendisine haber verdi. Hırsızlar hakkında şikayette bulunan Esin, çalınan mallarının bir an önce bulunup geri getirilmesini istedi.

"Kepenk anahtarını kopyalamışlar"

Kuyumcu Hakan Esin, yaptığı açıklamada "Olay sabaha karşı 04.00 sıralarında oldu. Alarmımızın çalmasıyla bizi alarm merkezinden aradılar, ardından polisler aradı. 1 dakika 20 saniye süren bir soygundu. Dört kişi motorlarla geliyor, kafalarında da kask, ellerinde de eldiven var. Kepenk anahtarını daha önce kopyalamışlar. Kepengi normal bir şekilde açıyorlar, camı levyeyle kırdıktan sonra iki kişi ellerinde çuvalla içeri giriyor. O sırada dışarda bulunan ürünleri alıp 1 dakika 40 saniye içerisinde kaçıp gidiyorlar. Polisler hemen geldi, şu an hırsızların yakalanması için mücadele veriyorlar. Yaklaşık 7-8 milyon TL; lüks saatler, pırlanta gerdanlıklar ve yaklaşık 2 kiloya yakın altınımız çalındı. Gerekli şikayetlerde bulunduk, polislerimize bu konuda güvenimiz tam. Yakalanmalarını istiyoruz çünkü çok emek verdiğimiz bir şey. Parayı kolay kazanamıyoruz. Bu şekilde bir olayla karşılaştık, başkalarının da karşılaşmasını istemeyiz. Şebekenin bir an önce yakalanmasını ve ürünlerimizin geri getirilmesini istiyoruz" dedi. Polis ekipleri hırsızların tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.