Nisa bebeği sokağa terk eden anne hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş halde bulunan 3 aylık bebeğe sütannelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz (29), bebeğe 'Nisa Mihriban' adını koymuştu. Bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, 5 Nisan'da gözaltına alınan anne Ebru S. (20) 'netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, anne Ebru S.'nin "Terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İLK DURUŞMA 28 NİSAN'DA

Tensip zaptı hazırlayan mahkeme, 28 Nisan tarihine duruşma günü verdi. Sanık Ebru S.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanığın duruşmada hazır edilmesi için tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na müzekkere yazılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, davaya katılma talebinde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebini kabul etti.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa