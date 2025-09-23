Haberler

Nilüfer'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon

Nilüfer'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde jandarma ekipleri, Roma ve Bizans dönemlerine ait 29 obje ve 60 cm uzunluğunda bir heykel ile bir el dedektörü ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Nilüfer'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 29 obje ve 60 santimetre uzunluğunda bir heykel ile el dedektörü ele geçirildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı. Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bugün düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 29 tarihi obje ile 60 santimetre uzunluğunda bir heykel ele geçirildi. Operasyonda ayrıca define aramalarında kullanılan bir el dedektörü bulundu. Tarihi eserler Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana

Trump ve Erdoğan masanın başında yan yana
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Ali Koç'un çuvalla para verip aldığı futbolcunun kalemi kırıldı

Ali Koç'un çuvalla para verip aldığı futbolcunun kalemi kırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.