Alacak-verecek tartışması sonrası eve ateş açıp kaçtılar

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2 kişi, iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonrası bir eve ateş açarak kaçtı.

Olay, Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Kavakdere Caddesi üzerinde Çamlıca Kapalı Pazar Alanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından 2 kişi, bir evin girişine silahla ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı