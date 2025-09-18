Niksar'da Yaşlı Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Niksar ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen 41 AZA 798 plakalı BMW marka otomobil, Niksar'dan Erbaa istikametine seyir halindeyken Gürçeşme köyü kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Huriye Titiz'e (71) çarptı. Yaşlı kadın çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Huriye Titiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT