Niksar'da Sahte Alkollü İçki Operasyonu: 68 Litre Ele Geçirildi

Niksar'da Sahte Alkollü İçki Operasyonu: 68 Litre Ele Geçirildi
Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte alkollü içki alışverişi yapan iki kişi gözaltına alındı. Operasyonda toplam 68 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 68 litre sahte alkollü içki ele geçirildi

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte alkollü içkiye geçit vermiyor. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Sahte alkollü içki alışverişi yapan D.C. ve Ö.T., ekiplerin titiz takibi sonucu operasyonla gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve çevrede yapılan adli aramalarda toplam 68 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, emniyet yetkilileri ilçede operasyonlarının kararlılıkla süreceğini belirtti. - TOKAT

