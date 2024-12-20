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Niksar'da Gürültü Kirliliğine Son: 9 Motosiklet Trafikten Men Edildi

Niksar'da Gürültü Kirliliğine Son: 9 Motosiklet Trafikten Men Edildi
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Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekipleri, gürültü kirliliği ve trafik sorunlarına karşı uygulama başlattı. Abartı egzozlu motosikletlere yönelik denetimlerde 9 motosiklet ve 1 araç trafikten men edilirken, toplamda 305 bin 390 TL idari para cezası kesildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekipleri, gürültü kirliliğine neden olan motosikletlere yönelik uygulamalarına gece gündüz devam ediyor. Bu çerçevede yapılan denetimlerde 9 motosiklet ve 1 araç trafikten men edilirken 305 bin 390 TL idari para cezası uygulandı.

İlçenin farklı cadde ve sokaklarında abartı egzozlu motosikletlere yönelik şok uygulamalar yapan Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro amirliği ve asayiş ekipleri, standart dışı plakalı, plakasız, tescili olmayan ve eksik evraklı motosikletleri trafikten men etti. Son günlerde ilçe genelinde yaşanan gürültü kirliliği, trafik kazaları ve vatandaşlara verilen rahatsızlığın önüne geçebilmek için ekipler aralıksız denetimlerini sürdürüyor. 4 gün boyunca yapılan abartı egzozlu motosikletlere ve aranan şahıslara yönelik şok uygulamalar kapsamında; 45 motosiklet 245 araç trafik açısından kontrol edildi. 650 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Kontrollerde toplamda 15 motosiklet ve 25 araca işlem yapılarak 9 motosiklet ve 1 araç trafikten men edildi. Ayrıca uygulama neticesinde 305 bin 390 TL idari para cezası uygulandı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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