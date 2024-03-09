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Tokat'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde Fatih Mahallesi Şehit Mahmut Güler Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar park halindeki 3 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasarla atlatıldı.

Fatih Mahallesi Şehit Mahmut Güler Caddesi üzerinde iki araç çarpıştı. Çarpışma nedeniyle savrulan araçlar park halindeki 3 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 5 araçta da maddi hasar oluştu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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