Nijerya'da camiye bombalı saldırı: 7 ölü

Güncelleme:
Nijerya'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeden gelen görüntüler ise yaşanan vahametinin boyutunu gözler önüne serdi.

  • Nijerya'nın Borno eyaletindeki Maiduguri'de akşam namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.
  • Yerel kaynaklara göre saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
  • Saldırıyı üstlenen olmadı.

Nijerya'nın Borno eyaletinde yer alan Maiduguri'de akşam namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklar, patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Patlama nedeniyle caminin bir kısmı yıkılırken, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.

GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Öte yandan bölgeden gelen görüntüler ise patlama sonrasında yaşanan vahametin boyutunu gözler önüne serdi.

