Nijerya'da camiye bombalı saldırı: 7 ölü
Nijerya'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeden gelen görüntüler ise yaşanan vahametinin boyutunu gözler önüne serdi.
- Nijerya'nın Borno eyaletindeki Maiduguri'de akşam namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.
- Yerel kaynaklara göre saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
- Saldırıyı üstlenen olmadı.
Nijerya'nın Borno eyaletinde yer alan Maiduguri'de akşam namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.
7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yerel kaynaklar, patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI
Patlama nedeniyle caminin bir kısmı yıkılırken, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.
GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ
Öte yandan bölgeden gelen görüntüler ise patlama sonrasında yaşanan vahametin boyutunu gözler önüne serdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa