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Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Protestolarında 17 Kişi Hayatını Kaybetti

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Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı başlatılan protestolarda 17 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi gözaltına alındı. Protestolar çatışmalara dönüştü ve güvenlik güçleri ile protestocular arasında şiddet olayları yaşandı. Dükkanlar, bankalar ve alışveriş merkezleri bugün açılmadı.

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı başlatılan protestolarda 17 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

Afrika ülkesi Nijerya'da kötü yönetim, yolsuzluk ve hayat pahalılığı gerekçesiyle gerçekleştirilen protestolar, çatışmalara dönüştü. Güvenlik güçleri ile protestocular şiddet olayları yaşandı. Başkent Abuja'da 1, Kano'da 1, Jigawa'da 2, Nijer eyaletinde 6 kişinin güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü, Borno'da 4, Kaduna'da ise 3 kişi hayatını kaybettiği aktarıldı. Polisten yapılan açıklamada, kamu mallarının yağmalanmasının ardından çıkan olaylarda 300'den fazla protestocunun gözaltına alındığı belirtildi. Dükkanlar, bankalar, alışveriş merkezleri ve bazı marketler, dün yaşanan şiddet olaylarının ardından bugün açılmadı.

Petrol sübvansiyonları kaldırılmıştı

Mayıs 2023'te göreve gelen Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, bazı yakıt sübvansiyonlarını kaldırmış, akaryakıt fiyatları yükselmişti. Enflasyonun yüzde 34'ün üzerine çıkmasıyla hayat pahalılığı giderek artmıştı. Nijerya İstatistik Bürosu'na göre ülkedeki gıda enflasyonu da yaklaşık 30 yılın en yükseği olan yüzde 40'ta seyrederken, işsizlik de yükselişini sürdürüyor. - ABUJA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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