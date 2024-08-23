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Niğde Valisi Çelik, Kaza Sonucu Yaralanan Personelleri Ziyaret Etti

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Çamardı-Niğde karayolu Kavlaktepe Köyü yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan Niğde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personellerini ziyaret eden Niğde Valisi Cahit Çelik, sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çamardı-Niğde karayolu Kavlaktepe Köyü yakınlarında dün meydana gelen ve Niğde Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü personellerinin yaralandığı kazanın ardından Vali Çelik hastaneye giderek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

Dün 14.30 sıralarında Yasin Ş. (24) idaresindeki 51 ADB 019 plakalı araç ile Çamardı istikametine seyir halinde olan içinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personellerinin olduğu 51 AK 978 plakalı araç kafa kafaya çarpışmış kazada 9 kişi yaralanmıştı. Sağlık ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve tedavi altına alınan yaralıları AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt'la birlikte ziyaret eden Niğde Valisi Cahit Çelik, kazada yaralananların sağlık durumları ile ilgili bilgi alırken geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Vali Çelik, "Niğde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelleri, görevli olarak kullanılan araç ile kaza geçirdiklerini üzüntü ile öğrendik. Sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz personellerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İklim Değişikliği 3-sayfa Çamardı 3.Sayfa Güncel Haberler

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