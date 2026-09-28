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Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheliden 5'i tutuklandı

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Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheliden 5'i tutuklandı
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Niğde merkezli 4 ilde yasa dışı bahis soruşturmasında hesaplar üzerinden 1 milyar 70 milyon 662 bin 992 liralık para nakline aracılık edildiği belirlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilenlerden 5'i tutuklandı.

Niğde merkezli 4 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Niğde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, 14 şüphelinin banka hesaplarının yasa dışı bahis sitelerindeki para transferlerinde kullanıldığı belirlendi. Hesaplar üzerinden toplam 1 milyar 70 milyon 662 bin 992 liralık para nakline aracılık edildiği tespit edildi. Şüphelilere yönelik Niğde merkezli İstanbul, İzmir ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

25 Eylül'de adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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