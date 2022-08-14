Son dakika haber: Parmağını musluk yüzüğüne sıkıştıran çocuğun imdadına itfaiye yetişti Son dakika haber... Parmağını musluk yüzüğüne sıkıştıran çocuğun imdadına itfaiye yetiştiNİĞDE Niğde Merkezde 4 yaşındaki çocuk musluk yüzüğüyle oynarken parmağını sıkıştırdı. Parmağını musluk yüzüğüne sıkıştıran çocuğun imdadına itfaiye yetişti NİĞDE Niğde Merkezde 4 yaşındaki çocuk musluk yüzüğüyle oynarken parmağını sıkıştırdı. Annesine seslenen çocuğun parmağında musluk yüzüğü çıkarılamaya çalışıldı. Aile evde bir süre parmağa sıkışıp kalan yüzüğü çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca çocuğu Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin aciline getirdi. Acilde de çıkarılmayınca Niğde Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede musluk yüzüğünü kesen ekipler, çocuğun parmağını kurtardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen İtfaiye Niğde 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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