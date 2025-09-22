Haberler

Niğde Emniyet Müdürlüğü'nden Güvenlik Bilgilendirme Çalışmaları

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, toplumda güven duygusunu artırmak ve suçlara karşı farkındalığı sağlamak amacıyla çeşitli lokasyonlarda bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. Ekipler, güvenlik konuları hakkında el broşürleri dağıtarak halkı bilgilendirdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, toplumda güven duygusunun artırılması ve suçlara karşı farkındalık oluşturulması amacıyla kıraathaneler, pazar yerleri ve Ata Sanayi Bölgesi'nde vatandaşlara bilgilendirme yapıldığı ifade edildi. Ekipler, genel güvenlik, hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık, sahte para, yankesicilik ve açıktan hırsızlık konularında bilgilendirme yaparak el broşürleri dağıttı.

Ayrıca Remide Yılmaz Atabek Lisesi öğrencilerine, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve banka hesaplarının usulsüz kullanımına karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
