Haberler

Niğde'deki havai fişek fabrikasındaki patlama kamerada

Niğde'deki havai fişek fabrikasındaki patlama kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'nin Bor ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamanın güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı. Patlamada dumanlar gökyüzüne yükselirken, olayla ilgili müfettiş görevlendirildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İlçenin Kemerhisar beldesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında dün akşam saatlerinde patlama meydana gelmiş, olayda Nuri Özkan (52) hayatını kaybetmiş ve 1 kişi yaralanmıştı. Meydana gelen patlamanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde fabrikadaki patlamadan dolayı dumanların gökyüzüne kadar ulaştığı görülüyor.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin 1 mülkiye başmüfettişi ile 1 polis başmüfettişi görevlendirildiği açıklanmıştı. Hayatını kaybeden Nuri Özkan ise bugün toprağa verilecek. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Dünya Kupası'ı bu! Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler

İşte Dünya Kupası'ı bu! Rakibe 5 atıp elediler
Erdoğan'a 25'inci yıl sürprizi! AK Parti'nin yeni şarkısı ilk kez dinletildi

Erdoğan'a 25'inci yıl sürprizi! İlk kez dinletildi
Galatasaray'da Torreira için son karar çıktı

Yıldız isim için son karar çıktı! Taraftar merakla bekliyordu
E-5'e böyle atladı, trafiği birbirine kattı

E-5'i birbirine kattı
5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

Ne yapıyorsun Mbappe?
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

Çöpte servet avı! Bakmadıkları yer kalmadı, hiçbir yerde yok
Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

Birbirlerine girdiler! Cüneyt Özdemir ağzını fena bozdu