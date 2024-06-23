Niğde'deki düğünde havaya ateş açılması sonucu 5 kişi yaralandı

Niğde'deki bir düğünde havaya rastgele ateş edilmesi nedeniyle vücutlarına saçma isabet eden 5 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde meydana geldi. D.Ö., sokak düğününde tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine düğün yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmağı öğrenildi.

Jandarma D.Ö.'yü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE