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Niğde'deki düğünde havaya ateş açılması sonucu 5 kişi yaralandı

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Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde düzenlenen bir düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu 5 kişi saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Yaralılar, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Niğde'deki bir düğünde havaya rastgele ateş edilmesi nedeniyle vücutlarına saçma isabet eden 5 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde meydana geldi. D.Ö., sokak düğününde tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine düğün yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmağı öğrenildi.

Jandarma D.Ö.'yü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ömer Halisdemir Altunhisar Çömlekçi Niğde Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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