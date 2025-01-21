Niğde'de Uyuşturucu ve Asayiş Operasyonları: 36 Gözaltı, 7 Tutuklama

Niğde Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13-19 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonların sonuçlarını açıkladı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 36 kişinin gözaltına alındığı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. İl genelinde meydana gelen asayiş olaylarında ise 213 kişi hakkında işlem başlatıldığı, gözaltına alınanlardan 7'sinin tutuklandığı operasyonlarda ise 4 tabanca, 81 fişek, 2 şarjör, 3 fişek kovanı, 2 adet av tüfeği, 1 adet muşta, 1 adet bıçak ve çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, şarjlı takım çantası gibi çeşitli çalıntı eşyaların ele geçirildiği bildirildi. Kaçakçılık operasyonlarında da 1 kişi hakkında işlem yapıldı ve 150 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 5 kişi hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığının belirtildiği açıklamada trafik ekiplerinin yoğun uygulamasının ise sürdüğü aktarıldı.

Trafik denetimlerinde; 15 bin 309 araç denetlendi, bin 270 sürücüye cezai işlem uygulandı, 80 araç ise trafikten men edildi. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan kontrollerde ise 458 araç sürücüsü denetlendi, 430'una cezai işlem uygulandı, 4 araç trafikten men edildi. Çeşitli suçlardan aranan 123 kişinin yakalandığı, iki hırsızlık olayının çözüldüğü ve faillerin adli makamlara teslim edildiğinin belirtildiği açıklamada Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından ise 24 olayın aydınlatarak toplamda 24 failin tespit edildiği ifade edildi.

Öte yandan yapılan operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 kişi yakalandı. - NİĞDE