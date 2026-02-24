Haberler

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu ticareti yapan 7 kişi yakalandı. 5 şüpheli tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

İl genelinde 20-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 7 şüpheli yakalanırken, adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte bir el telsizi, tabanca, fişekler ve uyuşturucu kullanımında değerlendirilen cam aparatlar ele geçirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu

Fener taraftarına şampiyonluk yolunda çok kötü haber