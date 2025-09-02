Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında uyuşturucuya yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 159 gram uyuşturucu maddesi, 222 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 3 tabanca ve bu tabancalara ait 3 şarjör, 46 fişek, 104 bin TL ve 160 dolar ele geçirildi.

Ayrıca yapılan açıklamada13 farklı suçtan aranan bir şüphelinin de yakalanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. - NİĞDE