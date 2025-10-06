Haberler

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Bor ve Ulukışla ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda toplamda 113,73 gram uyuşturucu madde ve çeşitli aparat ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklandı.

IHAAW170145-ASA/6-10-2025

- Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözalt

(Fotoğraflı)

NİĞDE (İHA) - Niğde'nin Bor ve Ulukışla ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bor ve Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla 2-5 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 113,73 gram çeşitli uyuşturucu madde, 4 adet sentetik ecza, 2 adet cam aparat ve 1 adet hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan narkotik suçlardan aranması bulunan 6 kişi de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

(TB-Y)

6.10.2025 17: 03: 00 TSI

NNNN - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklanmıştı! Avukat Serdar Öktem'in aracına silahlı saldırı

Sinan Ateş davasının kilit ismi silahlı saldırıya uğradı
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

3 milyon kişinin yaşadığı büyükşehrimizde durum vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi

Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi
Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları

Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.