Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

- Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözalt

NİĞDE (İHA) - Niğde'nin Bor ve Ulukışla ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bor ve Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla 2-5 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 113,73 gram çeşitli uyuşturucu madde, 4 adet sentetik ecza, 2 adet cam aparat ve 1 adet hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan narkotik suçlardan aranması bulunan 6 kişi de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

