Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında toplam 4 etkinlik düzenleyerek 1,430 vatandaşı uyuşturucu madde kullanımı konusunda bilgilendirdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarına sürüyor.

'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen önleyici faaliyetler kapsamında toplam 4 ayrı etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde, bin 430 vatandaşa uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele, erken farkındalık, korunma yolları ve ihbar mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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