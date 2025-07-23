Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarına sürüyor.

'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen önleyici faaliyetler kapsamında toplam 4 ayrı etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde, bin 430 vatandaşa uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele, erken farkındalık, korunma yolları ve ihbar mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. - NİĞDE