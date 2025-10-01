Haberler

Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadele Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadele Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi
Niğde Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde 6 ayrı etkinlik düzenleyerek 1.769 vatandaşa bilgilendirme yaptı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde 6 ayrı etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde toplam 1.769 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelede toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
