Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadele Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde 6 ayrı etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde toplam 1.769 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelede toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - NİĞDE