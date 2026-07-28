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Niğde'de Trafik Kavgası: 190 Bin TL Ceza

Niğde'de Trafik Kavgası: 190 Bin TL Ceza
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Niğde’de trafikte çıkan kavgada sürücüye saldıran şahsa 190 bin TL ceza kesilerek, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Niğde'de trafikte çıkan kavgada sürücüye saldıran şahsa 190 bin TL ceza kesilerek, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Olay, dün Cumhuriyet Meydanı Dr. Sami Yağız Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü aracından inerek kendisine yol verilmediğini öne sürdüğü PTT kargo sürücüsüne saldırdı. Çevredeki vatandaşların tarafları ayırma çabaları yetersiz kalırken, olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçen Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kasten yaralama ve hakaret" suçundan inceleme başlattı. Yapılan incelemede sürücünün kimliğini tespit eden ekipler, şahsa 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmeyi veya bu amaçla araçtan inmek' ihlalinden 180 bin TL, 'trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek' ihlalinden ise 10 bin TL olmak üzere toplam 190 bin TL para cezası kesti. Ayrıca sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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