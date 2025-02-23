AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu

AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu belli oldu
AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı

İşte AK Parti'de 'A Takımı'nın dışında kalanlar
AK Parti'de MYK'ya 9 yeni isim girdi

AK Parti'de 9 yeni isim MYK'ya girdi
Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu

AK Parti MKYK'ya giren Kürşad Zorlu'ya bir görev daha!

Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki sürücü Berat B. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından polis inceleme başlattı.

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde Merkez ilçesi Nevşehir-Niğde istikametinde Yeşilgölcük Otobanı ayrımında meydana geldi. Berat B. (20) yönetimindeki 42 NN 980 plakalı araç bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü Berat B. olay yerinde hayatını kaybederken, Feti G. (19) ve Hasan A. (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte AK Parti'de 'A Takımı'nın dışında kalanlar
img

AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu belli oldu
img

İmamoğlu'nun diploması ile ilgili ortalığı karıştıran iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenskiy'den kritik çıkış: Görevden ayrılmaya hazırım

Zelenskiy'den dengeleri değiştirecek çıkış!
Termometreler rekoru gösterdi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu
Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
'Piyasa' dizisinin ilk bölümündeki sahneye izleyici isyan etti: Hep aynı rezillik, bıktık

Daha ilk bölümden tepki topladı! O sahneye izleyici isyan etti
Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.