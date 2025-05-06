Özel'e saldıran Tengioğlu için tutuklama talebi

Özgür Özel'e yumruk atan saldırganla ilgili yeni gelişme
Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu

Niğde'de Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

Niğde'de Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla Gazi Ortaokulu, Atatürk Anaokulu ve Ulukışla ilçesinde eğitimler düzenledi. 309 kişiye trafik kurallarına uyumun önemi anlatıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

28 Nisan - 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Önleyici Faaliyet ve Bilgilendirme" çalışmaları kapsamında; Gazi Ortaokulu'nda 187 öğrenciye, Atatürk Anaokulu'nda 22 öğrenciye ve Ulukışla ilçesinde 100 vatandaşa trafik eğitimi verildi.

Trafik kurallarına uyumun artırılması ve kazaların önlenmesine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, özellikle çocuk yaşta farkındalık kazandırmanın önemine dikkat çekildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.