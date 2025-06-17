Niğde'de Toplum Destekli Polislik Ekiplerinden Bilgilendirme Faaliyetleri

Niğde'de Toplum Destekli Polislik Ekiplerinden Bilgilendirme Faaliyetleri
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hammaddeleri dolandırıcılık ve güvenlik konularında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla saha çalışmaları gerçekleştirdi. Cadde ve pazar yerlerinde yapılan uyarılarda, dolandırıcılık, hırsızlık ve kamu görevlilerinin para talep etmeyeceği konularına dikkat çekildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Toplumda güven duygusunun artırılması ve suç korkusunun azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalarda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve semt pazarlarında bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

Ekipler, iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar, genel güvenlik, hırsızlık, sahte para, yankesicilik ve açıktan hırsızlık gibi konularda vatandaşları uyardı. Özellikle tanımadıkları numaralardan gelen çağrı ve mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiği, polis, jandarma, savcı gibi kamu görevlilerinin hiçbir şekilde para talep etmeyeceği vurgulandı.

Çalışmalar kapsamında bilgilendirici broşürler dağıtılarak vatandaşların suçlara karşı alabilecekleri önlemler anlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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