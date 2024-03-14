Niğde'de Tarihi Eser Operasyonu: 200 Bin Dolar Değerinde Altın Yazmalı Kitap Ele Geçirildi
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi'nde 2 şüpheli şahsın 200 bin dolar değerinde altın yazmalı kitap satacağı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda tarihi eser ele geçirildi ve 2 kamu görevlisi hakkında adli işlem başlatıldı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 200 bin dolara satılacak tarihi eser ele geçirdi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesinde kamu görevlisi olduğu belirlenen 2 şüpheli şahsın, piyasa değerinin yaklaşık 200 bin dolar olduğu belirlenen altın yazmalı kitap satacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler şüpheli şahısların araçlarında yaptıkları aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu, ceylan derisi üzerine yazılmış altın yazmalı kitap ele geçirildi. Tarihi eserin piyasa değerinin yaklaşık 200 bin doları olduğu belirlendi.
2 kamu görevlisi şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE