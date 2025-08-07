Niğde'de Sosyal Medyada Korku Yayan Şahıs Yakalandı

Niğde'de sosyal medya üzerinden korku ve panik oluşturan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Valilik, dijital suçlara karşı mücadelede güvenlik birimlerinin 7/24 görev yaptığını bildirdi.

Niğde'de sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla halk arasında korku ve panik oluşturmaya çalışan şahıs; Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla halk arasında korku ve panik oluşturduğu tespit edilen şahsın yakalanmasına yönelik Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri çalışma başlattı. Yapılan koordineli çalışma sonrasında kimliği tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; dijital ortamda işlenen suçların da fiziki ortamdaki suçlar kadar ciddiyetle ele alındığı vurgulanarak, kamu düzenini bozmaya yönelik hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca; vatandaşların huzuru, dijital güvenliğin sağlanması ve toplumsal barışın korunması amacıyla güvenlik birimlerinin sanal ortamda da 7/24 görev başında olduğu hatırlatıldı. - NİĞDE

