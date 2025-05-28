Niğde'de Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon

Niğde'de sosyal medya platformu üzerinden ürün satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Yakalanan kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 5 adet cep telefonu ile 4 adet sim kart ele geçirildi. Firari durumda olan 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. - NİĞDE