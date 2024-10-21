Niğde'de Sobadan Sızan Gazdan 5 Kişi Hastanelik Oldu
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu.
Olay, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlçe hastanesinde ilk tedavileri yapılan 5 kişi ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE