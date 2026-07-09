Husumetlisini tüfekle yaralayan şüpheli kaçarken tır çarptı

Niğde'de bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi, saklandığı ormanlık alandan kaçmaya çalışırken tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Nar Mahallesi'ndeki Niğde Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu O.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan O.K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın şüphelisi C.S. ise saklandığı ormanlık alandan kaçmaya çalıştığı sırada yolun karşısına geçmek isterken bir tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı