Niğde'de siber dolandırıcılık şebekesi operasyonunda 4 tutuklama
Niğde'de yapılan siber dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Operasyon, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık suçu işleyenlere yönelik gerçekleştirildi.
Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Diyarbakır ve Mardin'deki adreslerde toplam 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 9 adet cep telefonu, 9 adet SIM kart, 1 adet kredi kartı ve 3 adet banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE