Haberler

Bir vaka da Niğde'den! Pastırma yedikten sonra fenalaştılar

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bir vaka da Niğde'den! Pastırma yedikten sonra fenalaştılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ard arda yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarına bir yenisi daha eklendi. Niğde'de hafta sonu hastaneye başvuran 5 kişinin pastırma tükettikten sonra rahatsızlandığı belirlendi.

  • Niğde'de pastırma tükettikten sonra 5 kişi hastaneye başvurdu.
  • Hastaların genel durumu iyi ve ağır durumda hasta bulunmuyor.
  • Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim başlattı ve numune alındı.

Türkiye'de ard arda yaşanan gıda zehirlenmeleri panik yaratırken bir vaka da Niğde'de ortaya çıktı.

Kentte hafta sonu çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran 5 kişinin pastırma tükettikten sonra rahatsızlandığı belirlendi. Vakalar, besin zehirlenmesi şüphesi kapsamında değerlendirilirken, hastaların genel durumlarının iyi olduğu bildirildi.

NİĞDE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, 16 Kasım Pazar günü 53 yaşındaki O.K.'nin hastaneye başvurduğu, aynı gün başvuran gelen 26 yaşındaki B.K.'nın tedbir amaçlı enfeksiyon servisinde gözlem altına alındığı, 12 yaşındaki A.E.T.'nin takip amacıyla çocuk yoğun bakım servisine yatırıldığı, 3 hastanın da durumunun stabil olduğu belirtildi.

Açıklamada, 15 Kasım Cumartesi günü ise 77 yaşındaki M.K. ve 57 yaşındaki C.U.'nun benzer şikayetlerle hastaneye başvurduğu, her iki vatandaşın da yapılan değerlendirmelerinin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ORTAK NOKTA PASTIRMA

Hastaneye başvuran tüm kişilerin şikayet öncesinde pastırma tükettiklerinin tespit edilmesi üzerine olayın besin zehirlenmesi şüphesi kapsamında incelenmeye alındığı ifade edildi. Valilik, ağır durumda herhangi bir hastanın bulunmadığını, sürecin sağlık birimleri tarafından yakından takip edildiğini açıkladı.

DENETİMLAR BAŞLADI

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen gıda ürünleri ve satış noktalarına yönelik denetim başlattı. Ekipler tarafından numune alınarak gerekli incelemelerin başlatıldığı, sürecin titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi! Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ayşe Tokyaz iddianamesi kabul edildi! İşte eski polise istenen ceza
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Bunu da gördük! 'Kızılay' tabelası akımı sırasında kişi bıçaklandı

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar

Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Takımı 2-1 öndeyken bunu yaptı! Maç sonunda hüngür hüngür ağladı
Vahap Seçer'in acı günü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in acı günü
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.