Bir vaka da Niğde'den! Pastırma yedikten sonra fenalaştılar

Türkiye'de ard arda yaşanan gıda zehirlenmeleri panik yaratırken bir vaka da Niğde'de ortaya çıktı.

Kentte hafta sonu çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran 5 kişinin pastırma tükettikten sonra rahatsızlandığı belirlendi. Vakalar, besin zehirlenmesi şüphesi kapsamında değerlendirilirken, hastaların genel durumlarının iyi olduğu bildirildi.

NİĞDE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, 16 Kasım Pazar günü 53 yaşındaki O.K.'nin hastaneye başvurduğu, aynı gün başvuran gelen 26 yaşındaki B.K.'nın tedbir amaçlı enfeksiyon servisinde gözlem altına alındığı, 12 yaşındaki A.E.T.'nin takip amacıyla çocuk yoğun bakım servisine yatırıldığı, 3 hastanın da durumunun stabil olduğu belirtildi.

Açıklamada, 15 Kasım Cumartesi günü ise 77 yaşındaki M.K. ve 57 yaşındaki C.U.'nun benzer şikayetlerle hastaneye başvurduğu, her iki vatandaşın da yapılan değerlendirmelerinin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ORTAK NOKTA PASTIRMA

Hastaneye başvuran tüm kişilerin şikayet öncesinde pastırma tükettiklerinin tespit edilmesi üzerine olayın besin zehirlenmesi şüphesi kapsamında incelenmeye alındığı ifade edildi. Valilik, ağır durumda herhangi bir hastanın bulunmadığını, sürecin sağlık birimleri tarafından yakından takip edildiğini açıkladı.

DENETİMLAR BAŞLADI

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen gıda ürünleri ve satış noktalarına yönelik denetim başlattı. Ekipler tarafından numune alınarak gerekli incelemelerin başlatıldığı, sürecin titizlikle yürütüldüğü bildirildi.