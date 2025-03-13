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Niğde'de Ortaçağ Mumyası Satmaya Çalışan Şahıslar Adliyeye Sevk Edildi

Niğde'de Ortaçağ Mumyası Satmaya Çalışan Şahıslar Adliyeye Sevk Edildi
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Niğde'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ortaçağ dönemine ait bir mumyayı satmaya çalışan 6 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen mumya ise koruma altına alındı.

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ortaçağ dönemine ait olduğu değerlendirilen mumyayı satmaya çalışan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Kasabasında tarihi bir mumyayı satmaya çalışan şahısların olduğunu tespit eden Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. H.G.'ye ait ikamette yapılan aramada, ortaçağ dönemine ait olduğu değerlendirilen erkek mumya ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında H.G., K.D., R.G., Ş.K., H.O. ve İ.E. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildi

Karakoldaki işlemleri tamamlanan 6 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Bor Adliyesine sevk edildi.

Mumya koruma altına alındı

Ele geçirilen mumyanın ise incelenmek üzere koruma altına alındığı öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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