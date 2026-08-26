Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Niğde'de uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı, bulundurduğu ve kullandığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 63,86 gram uyuşturucu madde ile 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı